Определите, к какой части речи относятся следующие слова. Придумайте и запишите п??едложение с ними. Объясните написание НЕ и НИ в этих словах. Нигде, негде, никуда, некуда, ниоткуда, неоткуда.

Русский язык

Определите, к какой части речи относятся следующие слова. Придумайте и запишите п??едложение с ними. Объясните написание НЕ и НИ в этих словах. Нигде, негде, никуда, некуда, ниоткуда, неоткуда.

Автор: Гость