Определите, к какой части речи относятся следующие слова. Придумайте и запишите п??едложение с ними. Объясните написание НЕ и НИ в этих словах. Нигде, негде, никуда, некуда, ниоткуда, неоткуда.
Русский язык
Определите, к какой части речи относятся следующие слова. Придумайте и запишите п??едложение с ними. Объясните написание НЕ и НИ в этих словах. Нигде, негде, никуда, некуда, ниоткуда, неоткуда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие; негде было присесть; нигде не было его шапки; им было некуда идти; они пошли в никуда; неоткуда ждать помощи; ниоткуда нет писем
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