Определите, к какому научному направлению можно отнести следующие высказывания об активности личности 1. Основным источником активности личности является ставшее бессознательным стремление к наслаждению, определяющее всевозмож...
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Определите, к какому научному направлению можно отнести следующие высказывания об активности личности 1. Основным источником активности личности является ставшее бессознательным стремление к наслаждению, определяющее всевозможные виды творческой деятельности человека. 2. Основным источником активности личности является система сознательных мотивов и отношений, сформировавшихся в зависимости от общественных отношений и условий воспитания. 3. Основным источником активности личности являются культурные и социальные воздействия, которые без участия сознания формируют у человека определённые бессознательные побуждения, помогающие ему приспособиться к социальным требованиям.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. фрейдизм 2. диалектический материализм 3. неофрейдизм
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