Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельн...
Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельные колонки. Ветка клёна, дремучий лес,мандарины без косточек, рисовать в альбоме, весёлый заяц, пригласить друзей, тепло по-весеннему, посетить музей, увидеться сегодня, недалеко от дома, радостная встреча, пирожок с капустой, довольный отметками, достойный уважения, стихотворение Пушкина, высокий ростом, любить музыку, красный от мороза. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ветка- сущ клен-сущ дремучий - прил лес-сущ мандарины-сущ без-предлог косточки-сущ рисовать - глагол в-предлог альбом-сущ веселый-прил заяц-сущ пригласить - глаг друзья-сущ тепло-наречие по-весеннему- наречие(кажется) посетить-глаг музей-сущ увидеться-глаг сегодня-наречие(кажется) недалеко-нареч от-предл дом-сущ радостная-прил встреча-сущ пирожок-сущ с-предл капуста-сущ довольный-прил отметки-сущ достойный-прил уважения-сущ стихотворение- сущ Пушкина - личное местоимение высокий-прил рост-сущ любить-глаг музыка-сущ красный-прил от-предл мороз-сущ