Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельн...

Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельные колонки. Ветка клёна, дремучий лес,мандарины без косточек, рисовать в альбоме, весёлый заяц, пригласить друзей, тепло по-весеннему, посетить музей, увидеться сегодня, недалеко от дома, радостная встреча, пирожок с капустой, довольный отметками, достойный уважения, стихотворение Пушкина, высокий ростом, любить музыку, красный от мороза. Помогите пожалуйста!