Определите какие члены предложения являются однородными,на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставится между однородными членами сязанными только интонацией перечисления?Спишите и подчеркните однородные члены.Есть...

Гость: Гость:

Скобками я отметила однородные. 1. (Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки) затЯнули в траве свою скрИпучую музыку. 2. (В поле, в роще, в воздухе) царствовало безмолвие. 3.Лес (зазвенел, застОнал, затрЕщал). 4. Пашня всюду заросла (сильными, живучими, неприхотливыми) сОрняками. 5. По цлице ветер гнал (перья, стружи, пыль). 6. Искры летели (налево, направо, вверх). В 1, во 2, в 5 предложениях подлежащие кто? что?, в 3 предложении сказуемые что делать? что сделать?, в 4 предложении определении какой? и др., в 6 предложении обстоятельство(наречие) куда?. Ставится запятая. Нераспрост. предложений нет.