Определите какие члены предложения являются однородными,на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставится между однородными членами сязанными только интонацией перечисления?Спишите и подчеркните однородные члены.Есть...

Русский язык
Определите какие члены предложения являются однородными,на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставится между однородными членами сязанными только интонацией перечисления?Спишите и подчеркните однородные члены.Есть ли в упражнении нераспространёные предложения? ВОТ САМ ТЕКСТ 1.Кузнечики,сверчки ,скерипачи и медведки зат..нули в траве свою скр..пучую музыку.2.В поле ,в роще ,в воздухе царствовало безмолвие3.Лес зазвенел,заст..нал,затр..щал.4.Пашня(в)сюду заросла сильными ,живучими,неприхотливымис..рняками.5.По цлице ветер гнал перья,стружи,пыль.6.Искры летели(на)лево,(на)право,вверх. ПЛИЗ РЕШИТЕ СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скобками я отметила однородные. 1. (Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки) затЯнули в траве свою скрИпучую музыку. 2. (В поле, в роще, в воздухе) царствовало безмолвие. 3.Лес (зазвенел, застОнал, затрЕщал). 4. Пашня всюду заросла (сильными, живучими, неприхотливыми) сОрняками. 5. По цлице ветер гнал (перья, стружи, пыль). 6. Искры летели (налево, направо, вверх). В 1, во 2, в 5 предложениях подлежащие кто? что?, в 3 предложении сказуемые что делать? что сделать?, в 4 предложении определении какой? и др.,  в 6 предложении обстоятельство(наречие) куда?. Ставится запятая. Нераспрост. предложений нет.
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