Определите какие эти предложения двусоставное или односоставное пожалуйста. 1.п??уд едва начинает дымиться 2.вам холодно немножко,вы закрываете лицо воротником шинели;вам дремлется

Русский язык

Определите какие эти предложения двусоставное или односоставное пожалуйста. 1.п??уд едва начинает дымиться 2.вам холодно немножко,вы закрываете лицо воротником шинели;вам дремлется

Автор: Гость