Определите какие эти предложения двусоставное или односоставное пожалуйста. 1.п??уд едва начинает дымиться 2.вам холодно немножко,вы закрываете лицо воротником шинели;вам дремлется
Русский язык
Определите какие эти предложения двусоставное или односоставное пожалуйста. 1.п??уд едва начинает дымиться 2.вам холодно немножко,вы закрываете лицо воротником шинели;вам дремлется
Ответ(ы):
Гость:
1двусоставное2односоставное
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