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Определите какие гаметы образуют растения с генотипов DDTt?
Определите какие гаметы образуют растения с генотипов DDTt?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Р: самка DDTt x самец DDTt G: DT, Dt DT, Dt F1: 2 DDTT : 2 DDTt
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