Определите какие гаметы образуют растения с генотипов DDTt?

Определите какие гаметы образуют растения с генотипов DDTt?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Р: самка DDTt x самец DDTt G: DT, Dt DT, Dt F1: 2 DDTT : 2 DDTt
Похожие вопросы