Определите, какие из данных слов являются синонимами, а какие - антонимами. Состав??те и запишите словосочетания с антонимами. Горячий - холодный. Разговорчивый - молчаливый. Горячий - жаркий. Труд - работа. Рыдать - смеяться....
Русский язык
Определите, какие из данных слов являются синонимами, а какие - антонимами. Состав??те и запишите словосочетания с антонимами. Горячий - холодный. Разговорчивый - молчаливый. Горячий - жаркий. Труд - работа. Рыдать - смеяться. Друг - враг. Друг - приятель. Хороший - плохой. Умолять - просить.
Ответ(ы):
Гость:
Синонимы: горячий - жаркий, труд - работа, друг - приятель, умолять - просить. Антонимы: горячий - холодный, разговорчивый - молчаливый, рыдать - смеяться, друг - враг, хороший - плохой. Горячий чай - холодный нос, разговорчивый приятель - молчаливый человек, громко рыдать - заливисто смеяться, лучший друг - злобный враг, хороший подарок - плохой характер.
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