Определите, какие из данных слов являются синонимами, а какие - антонимами. Состав??те и запишите словосочетания с антонимами. Горячий - холодный. Разговорчивый - молчаливый. Горячий - жаркий. Труд - работа. Рыдать - смеяться....

Русский язык

Определите, какие из данных слов являются синонимами, а какие - антонимами. Состав??те и запишите словосочетания с антонимами. Горячий - холодный. Разговорчивый - молчаливый. Горячий - жаркий. Труд - работа. Рыдать - смеяться. Друг - враг. Друг - приятель. Хороший - плохой. Умолять - просить.

Автор: Гость