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Определите какое число атомов содержится в формуле угольной кислоты?
Определите какое число атомов содержится в формуле угольной кислоты?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
- значит, 2 атома водорода + 1 углерода + 3 атома кислорода. Итого - 6.
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