Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы: Даю 20 баллов. Умоляю, помогите решить эти три задания) Буду очень вам благодарна

Информатика

Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы: Даю 20 баллов. Умоляю, помогите решить эти три задания) Буду очень вам благодарна

Автор: Гость