Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы: Даю 20 баллов. Умоляю, помогите решить эти три задания) Буду очень вам благодарна
Информатика
Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы: Даю 20 баллов. Умоляю, помогите решить эти три задания) Буду очень вам благодарна
Ответ(ы):
Гость:
1)3 2)17 3)7 Пишу чтобы не было лимита.
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