Определите, какое предложение: простое, ССП, СПП, БСП. Постройте схемы предложений. А) Василий Петрович чувствовал что не в состоянии разрешить этого вопроса и продолжал сидеть. Б) Луга купаются в тумане и пахнут звезды молок...

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Определите, какое предложение: простое, ССП, СПП, БСП. Постройте схемы предложений. А) Василий Петрович чувствовал что не в состоянии разрешить этого вопроса и продолжал сидеть. Б) Луга купаются в тумане и пахнут звезды молоком. В) Скоро осень проснется и заплачет спросонья. Г) Ползут по деревне туманы фонтаны умолкли в саду. Д) Если внимательно изучать правила то можно научиться грамотно писать.
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В простое Б ССП А СПП Г БСП Д СПП
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