Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове . Запишите по дв?? примера слов с таким же окончанием сделайте вывод о том в каких формах глаголов существительных встречаются нулевое окончание :час туч мышь при...
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Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове . Запишите по дв?? примера слов с таким же окончанием сделайте вывод о том в каких формах глаголов существительных встречаются нулевое окончание :час туч мышь приходил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание выражает значение рода, числа и падеж. м. р. час [], множ. число ж. р. 1 склонения .туч [], прош. время, м. р... приходил [], ж. р. 3 склонение. мышь []
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