Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове . Запишите по дв?? примера слов с таким же окончанием сделайте вывод о том в каких формах глаголов существительных встречаются нулевое окончание :час туч мышь при...

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Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове . Запишите по дв?? примера слов с таким же окончанием сделайте вывод о том в каких формах глаголов существительных встречаются нулевое окончание :час туч мышь приходил

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