Определите, какой частью речи является слово один в данных предложениях. 1. ...Пикассо «Гернику» свою, трагедию долины баскской, как будто порохом в бою, писал одною черной кр аской (Долм.). 2. Вы с ним вместе служили, в одном полку? (А. Г.). 3. Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми руками (А. Г.). 4. В одном из приборов что-то жалобно зазвенело (Пауст.). 5. Одни только дворники ничего не делали (Пауст.). 6. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа (Пришв.). 7. Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться (Пришв.). 8. В Архангельске я познакомился с одним моряком, который увлек меня своими рассказами (Пришв.). 9. Спит — хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче (Тв.). 10. Он то и дело посылает связных то к одному, то к другому ротному (Пол.).