Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. тенге, сумма платежей, по которым наступил срок уплаты- 4 тыс. тенге, сумма взаи...

Экономика

Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. тенге, сумма платежей, по которым наступил срок уплаты- 4 тыс. тенге, сумма взаимно погашающихся платежей-2 тыс. тенге., среднее число оборотов одноименных единиц денег-5 раз. Что произойдет с количеством денег в обращении при широком введении чековой системы?

Автор: Гость