Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. тенге, сумма платежей, по которым наступил срок уплаты- 4 тыс. тенге, сумма взаи...
Экономика
Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. тенге, сумма платежей, по которым наступил срок уплаты- 4 тыс. тенге, сумма взаимно погашающихся платежей-2 тыс. тенге., среднее число оборотов одноименных единиц денег-5 раз. Что произойдет с количеством денег в обращении при широком введении чековой системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Количество денег в обращении = (Сумма проданных товаров – Стоимость товаров, проданных в кредит + Прошедшие платежи – Взаимопогашаемые платежи) / Скорость обращения денег отсюда следует: Количество денег в обращении = (150 – 7 + 4 — 2)/5 = 29 тыс. тенге При широком введении чековой системы количество денег в обращении снизится.
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