Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А

Физика

Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А

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