Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А

Физика
Определите количество теплоты которое выделяется проволочной спиралью за 12 сек сопраьивлением 6 Ом при силе тока 3 А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=I∧2Rt=9*6*144=7344 Дж
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