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Определите количество вещества 27 кг алюминия
Определите количество вещества 27 кг алюминия
Ответ(ы):
Ответил Гость:
V=m / M. v=27кг/0,027кг/моль=1000моль
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