Определите количество золота и серебра которое содержится в ювелирных изделиях массой 14 г с пробой 858
Химия
Определите количество золота и серебра которое содержится в ювелирных изделиях массой 14 г с пробой 858
Ответ(ы):
Гость:
Количество золота в ювелирном изделии 858 пробы = масса изделия * 85,8% = 12 г. золота, серебро определяется по тому же принципу.
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