Определите колличество нитрат-ионов в уровнении эллектролитичной дисоциации алюминий нитрата: а)1, б)2, в)3.
Химия
Определите колличество нитрат-ионов в уровнении эллектролитичной дисоциации алюминий нитрата: а)1, б)2, в)3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминий трехвалентный, формула нитратной кислотыHNO3- остаток одновалентный следовательно ответ: В)
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