Определите, кому из римских поэтов (Овидию, Горацию, Вергилию) принадлежат следующие строки. А) Смолкли все, со вниманьем к нему лицом обратившись. Начал родитель Эней, пр иподнявшись на ложе высоком. Хоть и ст...

Определите, кому из римских поэтов (Овидию, Горацию, Вергилию) принадлежат следующие строки. А) Смолкли все, со вниманьем к нему лицом обратившись. Начал родитель Эней, пр иподнявшись на ложе высоком. Хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой, Я начну. .. Б) Если в столице у вас об изгнаннике помнят — Назоне, Если живёт без меня в городе имя моё, Там, далеко, далеко, где и звёзды в море не сходят, Там, обретаюсь во тьме варварства — варварских орд. В) Хранит нас Цезарь, и ни насилие Мир не нарушит, ни междоусобица, Ни гнев, что меч куёт и часто Город на город враждой подъемлет...