Определите координаты точек по физической карте РФ. г.Псков,г.Сыктывкар,г.Новый Уренгой,г.Хатанга,г.Олёкминск,г.Благовещенск,г.Абакан,г.Паланга

География
Определите координаты точек по физической карте РФ. г.Псков,г.Сыктывкар,г.Новый Уренгой,г.Хатанга,г.Олёкминск,г.Благовещенск,г.Абакан,г.Паланга
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