Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация белая облепиха ольха горох посевной земляника
Биология
Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация белая облепиха ольха горох посевной земляника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейство бобовые: Акация белая Горох Посевной Донник Клевер Гледичия Обыкновенная Ещё Облепиха и Ольха.
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