Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация белая облепиха ольха горох посевной земляника

Биология

Определите, кто из растений дружит с азотфиксирующими микроорганизмами: гледичия обыкновенная пшеница донник мятлик луговой клевер рожь акация белая облепиха ольха горох посевной земляника

Автор: Гость