Определите лишнее слово среди приведенных, разберите его по составу: поднос, носи??ьщик, переносица, занос, подношение.

Русский язык
Определите лишнее слово среди приведенных, разберите его по составу: поднос, носи??ьщик, переносица, занос, подношение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю лишнее слово переносица  так как остальные слова однокоренные Разбор: пере - приставка нос - корень иц - суффикс а - окончание
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