Определите массу гидроксида калия прореагировавшего с 20 г речного песка(SiO2) содержащего 10% примесей

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Вычислим кол-во примесей в граммах использую имеющийся процент 100% – 20г 10% – икс икс=(20•10)/100=2г примесей след. 20-2=18г чистого SiO2 Считаем моль SiO2 из того, что имеем n(SiO2)=m/M=18/60≈0.47моль Пишем реакцию SiO2+2KOH=K2SiO3+H2O по реакции KOH вдвое больше моль, чем SiO2 2•0.47=0.94моль m(KOH)=n•M=0.94•56=52,64г