Определите массу оксида алюминия, взаимодейст- вующую с одним литром 40%-й серной кислоты ( = 1,30) и с одним литром 40%-го гидроксида натрия ( = 1,43).

AlO + 3HSO = Al(SO) + 3HO 1) найдем массу раствора серной кислоты: m(р-ра HSO)= V(HSO)*(HSO)= 1000*1,30 = 1300 г 2) вычислим массу серной кислоты в этом растворе: m(HSO) = (m(р-ра HSO)*W%(HSO))/100% = (1300*40)/100 = 520 г 3) рассчитаем количество серной кислоты: n(HSO) = m(HSO)/M(HSO) = 520/98 = 5,31 моль 4) найдем количество оксида алюминия взаимодействующего с серной кислотой: по уравнению реакции - n(AlO) = n(HSO)/3 = 5,31/3 = 1,77 моль AlO + 2NaOH = 2NaAlO + HO 1) найдем массу раствора гидроксида натрия: m(р-ра NaOH)= V(NaOH)*(NaOH)= 1000*1,43 = 1430 г 2) вычислим массу гидроксида натрия в этом растворе: m(NaOH) = (m(р-ра NaOH)*W%(NaOH))/100% = (1430*40)/100 = 572 г 3) рассчитаем количество гидроксида натрия: n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH) = 572/40 = 14,3 моль 4) найдем количество оксида алюминия взаимодействующего с гидроксидом натрия: по уравнению реакции - n(AlO) = n(NaOH)/2 = 14,3/2 = 7,15 моль n(AlO)общ. = n(AlO) + n(AlO) =1,77+7,15 = 8,92 моль m(AlO)= n(AlO)общ.*M(AlO) = 8,92*102 = 909,84 г Ответ: m(AlO)=909,84 г