Определите массу оксида меди (II), необходимого для окисления этилового спирта, полученного из 1 т винограда, который содержит 23% глюкозы. Потери на каждой стадии составляют 25%. Напишите структурные формулы и назва...

Определите массу оксида меди (II), необходимого для окисления этилового спирта, полученного из 1 т винограда, который содержит 23% глюкозы. Потери на каждой стадии составляют 25%. Напишите структурные формулы и название полученных соединений.

Дано: 1 т винограда 25% С6Н12О6 w 25% потери на каждой стадии=25% найти m(CuO) CH3-CH2-OH+CuO--t-->CH3COOH+Cu+H2O этиловый спирт ацетат альдегид C6H12O6--ферменты-->2С2H5-OH+2CO2 глюкоза 1тонна=1000кг 1000кг это 100% х кг------23% х=1000*23/100=230кг (C6H12O6) M(C6H12O6)=180г/моль 230кг=230000гр n(C6H12O6)=m*M=230000/180=1278моль спирта по уравнению в 2 раза больше n(c2H5-OH)=1278*2=2556моль 2556- это 100% х---- 75% n(C2H5OH)=2556*75/100=1917моль n(C2H5-OH)=n(CuO)=1917моль M(CuO)=80г/моль n(CuO)=n(C2H5-OH)=1917моль m(CuO)=n*M=80*1917=153360гр или153,4 кг