Определите массу соли и количество вещества воды, образовавшихся при реакции гид??оксида меди с серной кислотой массой 49 грамм. Пожалуйста решите как можно скорее
Химия
Определите массу соли и количество вещества воды, образовавшихся при реакции гид??оксида меди с серной кислотой массой 49 грамм. Пожалуйста решите как можно скорее
Ответ(ы):
Гость:
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