Определите массу соли и количество вещества воды, образовавшихся при реакции гид??оксида меди с серной кислотой массой 49 грамм. Пожалуйста решите как можно скорее

Химия

Определите массу соли и количество вещества воды, образовавшихся при реакции гид??оксида меди с серной кислотой массой 49 грамм. Пожалуйста решите как можно скорее

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