Определите-молярную концентрацию раствора гидроксида натрия полученного при смешивании200мл воды и 40г NaOH
Химия
Определите-молярную концентрацию раствора гидроксида натрия полученного при смешивании200мл воды и 40г NaOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молярная концентрация-это отношение количества вещества чистого вещества к объему всего раствора. 1)n(NaOH)=m÷M=40г÷(23+16+1)г/моль=1моль 2)V(NaOH)=n×Vm=1моль×22,4л/моль=22,4л 3)V(раствора)=22,4л+0,2л=22,6л 4)С(NaOH)=1моль/22,6л=0,04М
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