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Определите молярную массу метилового спитрта CH3OH
Определите молярную массу метилового спитрта CH3OH
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М=(12+1*3+10+1)*10^-3=26*10^-3 кг/моль
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