Определите мощность P1, P2, P3, потребляемую каждой лампой, если сопротивления ламп R1=6 Ом, R2=12 Ом, R3=20 Ом, а напряжение на третьей лампе U3=40 Вт. 30 баллов за ответ!!!

Гость: Гость:

Во первых напряжение U₃ = 40 В (Вольт) а не Вт (Ватт) !!! P₃ = U₃² / R₃ = (40 В)² / 20 Ом = 1600 В² / 20 Ом = 80 Вт I₃ = U₃ / R₃ = 40 В / 20 Ом = 2 А = I R' = R₁*R₂ / (R₁+R₂) = 6 Ом*12 Ом / (6 Ом+ 12 Ом) = 4 Ом U₁ = U₂ = I * R' = 2 А * 4 Ом = 8 В P₁ = U₁²/R₁ = (8 В)² / 6 Ом = 64 В² / 6 Ом ≈ 11 Вт P₂ = U₂²/R₂ = (8 В)² / 12 Ом = 64 В² / 12 Ом ≈ 5,3 Вт