Определите,может ли осуществляется взаимодействие между растворами следующих веществ,записать реакции в молекулярном,полном,кратком ионном виде и докончит реакции: 1)KCl+NH4Cl= 2)H3PO4+K2CO3= 3)Na2O+H3PO4= 4)ZnF2+Ca(OH)2= ...
Химия
Определите,может ли осуществляется взаимодействие между растворами следующих веществ,записать реакции в молекулярном,полном,кратком ионном виде и докончит реакции: 1)KCl+NH4Cl= 2)H3PO4+K2CO3= 3)Na2O+H3PO4= 4)ZnF2+Ca(OH)2= 5)K2S+H3PO4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) KCl + NH4Cl реакция не пойдет2) 2H3PO4 + 3K2CO3 = 2K3PO4 + 3CO2 + 3H2O6H(+) + 2PO4(-3) + 6K(+) + 3CO3(-2) = 6K(+) + 2PO4(-3) + 3CO2 + 3H2O6H(+) + 3CO3(-2) = 3CO2 + 3H2O3) 3Na2O + 2H3PO4 = 2Na3PO4 + 3H2O3Na2O + 6H(+) + 2PO4(-3) = 6Na(+) + 2PO4(-3) + 3H2O3Na2O + 6H(+) = 6Na(+) + 3H2O4) ZnF2 + Ca(OH)2 реакция не пойдет5) 3K2S +2 H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2S6K(+) + 3S(-2) + 6H(+) + 2PO4(-3) = 6K(+) + 2PO4(-3) + 3H2S3S(-2) + 6H(+) = 3H2S
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Решить одну из задач письменно, то есть объясняя словами. В решении должно быть вс?? объяснено. Заранее огромное спасибо)
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