Определите,может ли осуществляется взаимодействие между растворами следующих веществ,записать реакции в молекулярном,полном,кратком ионном виде и докончит реакции: 1)KCl+NH4Cl= 2)H3PO4+K2CO3= 3)Na2O+H3PO4= 4)ZnF2+Ca(OH)2= ...

Химия

Определите,может ли осуществляется взаимодействие между растворами следующих веществ,записать реакции в молекулярном,полном,кратком ионном виде и докончит реакции: 1)KCl+NH4Cl= 2)H3PO4+K2CO3= 3)Na2O+H3PO4= 4)ZnF2+Ca(OH)2= 5)K2S+H3PO4=

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