Определите наклонение глагола "не будь" в предложении: "Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас не было бы того Пушкина".

Русский язык
Определите наклонение глагола "не будь" в предложении: "Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас не было бы того Пушкина".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Условного или сослагательного. Подразумевается "Если бы в судьбе Пушкина не  было Михайловского, у нас не было бы того Пушкина", 
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