Определите наклонение глагола "не будь" в предложении: "Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас не было бы того Пушкина".

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Определите наклонение глагола "не будь" в предложении: "Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас не было бы того Пушкина".

Автор: Гость