Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж
Физика
Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=I*U*t t=1800 c 594000=1,5*U*1800 U=220 B Ответ: U=220 B
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