Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж

Физика

Определите напряжение на клеммах спирали электрокамина если сила тока в цепи 1.5 А и в течении 30 мин была выполнена работа 594 кДж

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