Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N
Английский язык
Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
GR 8 это great ? U это you. 2Moro --- Tomorrow
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