Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N

Английский язык
Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
GR 8 это great ? U это you. 2Moro --- Tomorrow
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как привести дробь 5 24 знаменателю 114
Ответить
Английский язык
Создать пять вопросов общих и 5 вопросов специальных.
Ответить
Технология
От куда происходит название пряник? Как появляется объемный рисунок на прянике? В честь какого праздника пекут жаворонков Как на руси встреч...
Ответить
Физика
Решите плиз!!!!!умоляю Задача 3,вариант3,график рисунок 1
Ответить
Математика
Решите уравнения в)у-5/10=5/8-3/10
Ответить