Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N

Английский язык

Определите о чем переписка англичан (с сокращением слов) -RUOK -THNQ. I feel GR8 -Send me a MSG b4 u leave 2moro -pcm 2moro at4. Hand! cu -b4N

Автор: Гость