Определите общее сопротивление цепи и силу тока в неразветвленной части цепи ,если R1=12 Ом, R2=20 Ом, R3= 30 Ом, V=1,8В.

Физика
Определите общее сопротивление цепи и силу тока в неразветвленной части цепи ,если R1=12 Ом, R2=20 Ом, R3= 30 Ом, V=1,8В.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R общая=62 I1 =0,15 A I2 =0,09 A I3 =0,06 A I общая = 0,3 A
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