Определите общее сопротивление цепи и силу тока в неразветвленной части цепи ,если R1=12 Ом, R2=20 Ом, R3= 30 Ом, V=1,8В.

Физика

Определите общее сопротивление цепи и силу тока в неразветвленной части цепи ,если R1=12 Ом, R2=20 Ом, R3= 30 Ом, V=1,8В.

Автор: Гость