Определите общее сопротивление цепи, силу токов в каждом из резисторов, если сопр??тивление всех резисторов 60 Ом, а напряжение между а и в 220 В. Схема С.
Физика
Определите общее сопротивление цепи, силу токов в каждом из резисторов, если сопр??тивление всех резисторов 60 Ом, а напряжение между а и в 220 В. Схема С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот что я увидел...Так не решить - если я не знаю величину КАЖДОГО резистора, то, извини, как я могу найти в нем ток???
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