Определите общиее сопротивление в цепи и показания амперметра если сопротивлени?? R1=5 Ом,R2=10 Ом,R3=15 Ом.
Физика
Определите общиее сопротивление в цепи и показания амперметра если сопротивлени?? R1=5 Ом,R2=10 Ом,R3=15 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если последовательное, то общее равно 5 + 10 + 15 = 20, если параллельное, то общее равно = 1/5 + 1/10 + 1/15 = 11/30 и общее сопротивление приблизительно равно 2, 72 Ом
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