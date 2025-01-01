Определите объём (л), занимаемый при н.у. : 10,2 г аммиака. Обязательно чтоб было: решение, дано, найти. Спасибо.

Разное
Определите объём (л), занимаемый при н.у. : 10,2 г аммиака. Обязательно чтоб было: решение, дано, найти. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17 г занимает 22,4 литра,а 10,2 грамма -х.Решение в одном действии
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