Определите относительную молекулярную массу неизвестного вещества, если его пар?? массой 0,582 г при 35 °С и давлении 100 кПа занимают объем, равный 200 мл.
Химия
Определите относительную молекулярную массу неизвестного вещества, если его пар?? массой 0,582 г при 35 °С и давлении 100 кПа занимают объем, равный 200 мл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N= PV/RT, где n(кол-во вещества)=m/M, P-давление, V-объем, R-постоянная=8,314, T-температура в кельвинах (t в цельсиях+273); Тогда 0,582г/M=100000Па×0,0002 м^3/8,314×(35+273)=74,5
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