Определите относительные формульные массы веществ: Al(NO3)3 и CaSO4. В каком из них масс??вая доля кислорода больше?

Химия

Определите относительные формульные массы веществ: Al(NO3)3 и CaSO4. В каком из них масс??вая доля кислорода больше?

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