Определите относительные формульные массы веществ: Al(NO3)3 и CaSO4. В каком из них масс??вая доля кислорода больше?

Химия
Определите относительные формульные массы веществ: Al(NO3)3 и CaSO4. В каком из них масс??вая доля кислорода больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М/д (О)=(16*4)/(40+32+16*4)=64/136=0.47 или 47%-в сульфате кальция м/д(О)=(16*9)/(27+14+16*9)=144/185=0.78 или 78%-в нитрате алюминия
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