Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки ,Стоит на горе, подняться в гору ,спуститься в долину, перейти че...

Русский язык

Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки ,Стоит на горе, подняться в гору ,спуститься в долину, перейти через реку.

Автор: Гость