Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки ,Стоит на горе, подняться в гору ,спуститься в долину, перейти че...
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Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки ,Стоит на горе, подняться в гору ,спуститься в долину, перейти через реку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) П.п. грядка 1 2)П.п. капуста 1 3)Т.п. подруга 1 4)Р.п. прогулка 1 5)П.п. гора 1 6)В.п. гора 1 7)В.п. долина 1 8)В.п. река 1 оцените и сделайте как лучший ответ) спасибо )
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