Определите периметр прямоугольника если его диагональ равна 2корня из10 м, а площадь 12 м2

Определите периметр прямоугольника если его диагональ равна 2√10 м, а площадь 12 м Вариант решения. Площадь четырехугольника можно найти по формуле S=d•d•sin /2, где dи d - диагонали, - угол между ними. В прямоугольнике диагонали равны, поэтому S=d•sin /2 (2√10)•sin =24 sin =0,6 cos =√(1-0,36)=0,8 Пусть этот прямоугольник АВСД, точка пересечения диагоналей - О Из АОВ по т. косинусов: АВ=ВО+АО-2•BO•AO•cos АО=ВО=d/2=√10 AB=10+10-20•0,8 АВ=4 АВ=СД=2 м ВС=АД=12:2=6 м Р=2(2+6)=16 см