Определите по характеристике экономический район России:1.На западе района ведётся добыча руд, а на востоке топлива (угля,нефти,газа) 2.Крупнейший г ород района находится за полярным кругом. 3.Коренное население района относится к финно-угорской группе Какой это район? 1.Это один из самых крупных по площади районов России 2.Отраслями специализации являются гидроэнергетика, цветная металлургия, лесная 3.На территории района нет городов-миллионеров Какой это район? 1.В районе очень благоприятные природные условия 2.Отраслями специализации являются рекреационное хозяйство, АПК 3.Самый многонациональный Какой это район? 1.В состав района входят только области 2.Отрасли специализации-точное и наукоёмкое машиностроение,химическая,текстильная отрасли. 3.В районе находится крупнейшая агломерация страны Какой это район? ОЧЕНЬ СРОЧНО