Определите по карте смену природных зон по параллели 40 (градусов) с.ш и по меридиану 80 (градусов ) в.д. Объясните причины установленных фактов
География
Определите по карте смену природных зон по параллели 40 (градусов) с.ш и по меридиану 80 (градусов ) в.д. Объясните причины установленных фактов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотреть нужно какие природные зоны идут по этой параллели. Кажется, вначале там леса умеренного пояса, потом степи, потом пустыни, потом горные районы, потом муссонные леса (могу ошибаться в деталях). Причина - с Атлантики постоянно поступает влажный воздух. Чем дальше - тем меньше влаги. И тем больше континентальность климата - соответственно больше колебания температуры. То же самое с меридианом. Только там разница в том, что основная причина смены природных зон - увеличение солнечного тепла по мере продвижения к югу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Для заключения брака необходимо наличие: а) российского гражданства; б) постоян??ой регистрации по месту жительства; в) соответствующего брач...
Биология
У человека лопоухость (B) доминирует над геном нормально прижатых ушей (b), а ген не ??ыжих (Р) волос над геном рыжих (p) волос. Каков генотип ло...
Математика
Математика
Составь уравнение и реши задачу. В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саже??цев абрикоса. Всего в саду ряда, по 9 саженцев в каждом ряду. С...