Определите по карте смену природных зон по параллели 40 (градусов) с.ш и по меридиану 80 (градусов ) в.д. Объясните причины установленных фактов

Гость: Гость:

Посмотреть нужно какие природные зоны идут по этой параллели. Кажется, вначале там леса умеренного пояса, потом степи, потом пустыни, потом горные районы, потом муссонные леса (могу ошибаться в деталях). Причина - с Атлантики постоянно поступает влажный воздух. Чем дальше - тем меньше влаги. И тем больше континентальность климата - соответственно больше колебания температуры. То же самое с меридианом. Только там разница в том, что основная причина смены природных зон - увеличение солнечного тепла по мере продвижения к югу.