Определите пожалуйста грамматическую основу предложений.(главные члены).Что такое сказка?Сказка это произведение народного творчества.Кто такой сказочник?Сказочник-это автор сказок.Герои в сказках обычно какие?Герои в сказках о...
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Определите пожалуйста грамматическую основу предложений.(главные члены).Что такое сказка?Сказка это произведение народного творчества.Кто такой сказочник?Сказочник-это автор сказок.Герои в сказках обычно какие?Герои в сказках обычно:честные,добрые и трудолюбивые.Народные сказки каковы?Народные сказки интересны и поучительны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка-подлежащее,произведение народного творчества-сказуемое.Сказочник-подлежащее,автор сказок-сказуемое.Герои-подлежащее,честные,добрые,трудолюбивые-сказуемое.Сказки-подлежащее,интересны и поучительны-сказуемое.
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