Определите предложение, в котором наречие обозначает меру. 1)прочитай стихотворение наизусть 2)он нарочно нечего не делал 3)они наговорились вдоволь 4)завтра мы отправимся в путь
Русский язык
Определите предложение, в котором наречие обозначает меру. 1)прочитай стихотворение наизусть 2)он нарочно нечего не делал 3)они наговорились вдоволь 4)завтра мы отправимся в путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)они наговорились вдоволь
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