Определите предложение, в котором наречие обозначает меру. 1)прочитай стихотворение наизусть 2)он нарочно нечего не делал 3)они наговорились вдоволь 4)завтра мы отправимся в путь

Русский язык

Определите предложение, в котором наречие обозначает меру. 1)прочитай стихотворение наизусть 2)он нарочно нечего не делал 3)они наговорились вдоволь 4)завтра мы отправимся в путь

Автор: Гость