Определите протяженность Африки с севера на юг по 20 меридиану к востоку от Гринви??а в градусах и километрах, если протяженность одного градуса по меридиану равна 111км

Геометрия

Определите протяженность Африки с севера на юг по 20 меридиану к востоку от Гринви??а в градусах и километрах, если протяженность одного градуса по меридиану равна 111км

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