Определите протяженность Африки с севера на юг по 20 меридиану к востоку от Гринви??а в градусах и километрах, если протяженность одного градуса по меридиану равна 111км
Геометрия
Определите протяженность Африки с севера на юг по 20 меридиану к востоку от Гринви??а в градусах и километрах, если протяженность одного градуса по меридиану равна 111км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему атласу,масштабом 1:35000000(в 1 см 350 км). Градусов будет 68°,а километров 7.548 км.
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