Определите протяженность африки вдоль экватора, нулевого меридиана.можете напис??ть более развернутый ответ ,то есть чтобы было понятно .даю 20 баллов

Гость: Гость:

1.Положение материка на градусной сетке: а) по отношению к экватору и начальному меридиану б) положение по широте и протяженность с севера на юг. в) положение по долготе и протяженность с запада на восток. 2. Положение материка относительно других объектов: а) относительно других материков б) относительно океанов. 1. Определить положение материка на градусной сетке: а) положение относительно экватора и нулевого меридиана, в каком полушарии находится и в какой его части б) Между какими градусами широты расположен, координаты крайних северной и южной точек, протяженность с севера на юг в градусах и в километрах. в) Между какими градусами долготы расположен, координаты крайних западной и восточной точек, протяженность с запада на восток в градусах и километров. 2. Определить положение относительно других объектов: а) какие материки расположены поблизости, в каком направлении, как отделяются? б) Океаны, образованные ими моря, заливы и проливы, омывающие материк, характер береговой линии. а) Экватор пересекает Африку почти посередине, следовательно, материк расположен в северном и южном полушариях. Начальный меридиан пересекает Африку на западе, и большая ее часть лежит в восточном, а меньшая – в западном полушариях. б) Африка расположена между 37о с. ш. и 35о ю. ш. , пересекается Северным и Южным тропиками. Крайняя северная точка – м. Эль-Абъяд – 37о с. ш. ; крайняя южная точка – м. Игольный – 35о ю. ш. Протяженность с севера на юг по 20о в. Д. составляет (32о+35о ) Х 111 км =3774 км; приблизительно в 2 раза больше, т. е. около 7500 км. в) Африка расположена между 17о з. д. , крайняя западная точка – м. Альмади - 17о з. д. , крайняя восточная точка – м. Рас- Хафун – 51о в. Д. Протяженность с запада на восток по экватору составляет ( 43о – 9о ) Х 111 км = 34о Х 111 км = 3774 км; в самой широкой части вдоль 20о с. ш. приблизительно в 2 раза больше, т. е. около 7500 км. а) Африка расположена очень близко от Евразии, на юго – западе от нее, и отделяется узким Суэцким перешейком, по которому проложен Суэцкий канал. б) С севера Африка омывается Средиземным морем и отделена от Европы очень узким Гибралтарским проливом ; с запада – Атлантическим океаном, который образует в экваториальной части большой Гвинейский залив; с востока – водами Индийского океана и Красного моря. Береговая линия материка слабо