Определите протяженность африки вдоль экватора, нулевого меридиана.можете напис??ть более развернутый ответ ,то есть чтобы было понятно .даю 20 баллов
География
Определите протяженность африки вдоль экватора, нулевого меридиана.можете напис??ть более развернутый ответ ,то есть чтобы было понятно .даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Положение материка на градусной сетке: а) по отношению к экватору и начальному меридиану б) положение по широте и протяженность с севера на юг. в) положение по долготе и протяженность с запада на восток. 2. Положение материка относительно других объектов: а) относительно других материков б) относительно океанов. 1. Определить положение материка на градусной сетке: а) положение относительно экватора и нулевого меридиана, в каком полушарии находится и в какой его части б) Между какими градусами широты расположен, координаты крайних северной и южной точек, протяженность с севера на юг в градусах и в километрах. в) Между какими градусами долготы расположен, координаты крайних западной и восточной точек, протяженность с запада на восток в градусах и километров. 2. Определить положение относительно других объектов: а) какие материки расположены поблизости, в каком направлении, как отделяются? б) Океаны, образованные ими моря, заливы и проливы, омывающие материк, характер береговой линии. а) Экватор пересекает Африку почти посередине, следовательно, материк расположен в северном и южном полушариях. Начальный меридиан пересекает Африку на западе, и большая ее часть лежит в восточном, а меньшая – в западном полушариях. б) Африка расположена между 37о с. ш. и 35о ю. ш. , пересекается Северным и Южным тропиками. Крайняя северная точка – м. Эль-Абъяд – 37о с. ш. ; крайняя южная точка – м. Игольный – 35о ю. ш. Протяженность с севера на юг по 20о в. Д. составляет (32о+35о ) Х 111 км =3774 км; приблизительно в 2 раза больше, т. е. около 7500 км. в) Африка расположена между 17о з. д. , крайняя западная точка – м. Альмади - 17о з. д. , крайняя восточная точка – м. Рас- Хафун – 51о в. Д. Протяженность с запада на восток по экватору составляет ( 43о – 9о ) Х 111 км = 34о Х 111 км = 3774 км; в самой широкой части вдоль 20о с. ш. приблизительно в 2 раза больше, т. е. около 7500 км. а) Африка расположена очень близко от Евразии, на юго – западе от нее, и отделяется узким Суэцким перешейком, по которому проложен Суэцкий канал. б) С севера Африка омывается Средиземным морем и отделена от Европы очень узким Гибралтарским проливом ; с запада – Атлантическим океаном, который образует в экваториальной части большой Гвинейский залив; с востока – водами Индийского океана и Красного моря. Береговая линия материка слабо
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