Определите против какой стороны треугольника лежит наибольший угол треугольника ABC если АВ= 17 см BC= 12 см АС= 14 см
Математика
Определите против какой стороны треугольника лежит наибольший угол треугольника ABC если АВ= 17 см BC= 12 см АС= 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда против большой стороны лежит большой угол т.е против АВ лежит большой угол
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