Определите процентную концентрацию раствора,приготовленного растворением 500г нитрата калия в 0,5л воды
Химия
Определите процентную концентрацию раствора,приготовленного растворением 500г нитрата калия в 0,5л воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воды примерно равна единице (p=1г/мл) тогда масса 0,5л (500мл) воды равна плотность (г/мл) умножить на объем (мл) : m=p*V m(воды) =500мл*1г/мл=500г W%=m(растворенного вещества) / m(раствора) *100% W%(KNO3) = 500г / (500г+500г) *100% = 50%
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