Определите работу, совершенную электровозом за 2 ч равномерного перемещения состава со средней скоростью 54 км/ч, если сила тяги 50 кН.

U - скорость (54 км / ч =15 м / с ) F - сила тяги ( 50 кН = 50000 Н ) t - время ( 2 часа = 7200 сек ) A - работа ( ? ) N = F • U = 50000 Н • 15 м / с = 750000 Вт А = N • t = 750000 Вт • 7200 сек. = 5400000000 Дж = 5400 МДж Ответ : 5400 МДж