Определите радиус круга, площадь которого равна 153,86м квадратных.
Математика
Определите радиус круга, площадь которого равна 153,86м квадратных.
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